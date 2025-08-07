Госдеп США призвал не спекулировать на тему новых санкций против России
22:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа.
«Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему», — заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 20:00 07.08.2025
- Президент Бразилии собирается обсудить действия США с лидерами Китая и Индии
- 19:43 07.08.2025
- Эстония с начала текущего года выдворила 108 граждан РФ
- 18:15 07.08.2025
- Нетаньяху: Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам
- 17:40 07.08.2025
- США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц — глава Минторга
- 17:12 07.08.2025
- Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
- 17:00 07.08.2025
- Почти 70% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта — опрос
- 16:32 07.08.2025
- Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но для нее нужно создать условия
- 16:12 07.08.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 4,88 трлн руб. — Минфин
- 16:00 07.08.2025
- Шестеро россиян пострадали в ДТП Турции, они госпитализированы — посольство РФ
- 15:32 07.08.2025
- ОАЭ намерены за 5 лет удвоить товарооборот с РФ — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать