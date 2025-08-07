Госдеп США призвал не спекулировать на тему новых санкций против России

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа.

«Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему», — заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.