Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, по 5 БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и 1 БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в военном ведомстве.