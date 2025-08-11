0
0
46
НОВОСТИ

Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область

09:20 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские БПЛА ночью атаковали Нижегородскую область. В результате атаки погиб один человек, двое получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«При отражении [атаки] в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — сообщил глава региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
29
09:05 11.08.2025
Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
0
117
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
120
20:45 10.08.2025
Европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до его встречи с Путиным
0
727
19:00 10.08.2025
Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак БПЛА на границе с РФ
0
744
18:10 10.08.2025
В Китае задержан для допроса заведующий международным отделом ЦК КПК
0
794
18:00 10.08.2025
Вэнс: Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию
0
851
17:30 10.08.2025
Вице-президент США Вэнс считает предстоящую встречу Трампа и Путина прорывом для американской дипломатии
0
762
15:30 10.08.2025
Высокие цены в ресторанах Франции отпугивают посетителей - СМИ
0
979
14:50 10.08.2025
Более 4000 человек приняли участие в спортивном фестивале «Яуза Фест»
0
768

Возврат к списку