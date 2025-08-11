Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские БПЛА ночью атаковали Нижегородскую область. В результате атаки погиб один человек, двое получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«При отражении [атаки] в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — сообщил глава региона.