К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
10:20 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый пятый метр жилья в России будет новым к 2030 году при реализации всех планов развития ипотеки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».
«Если мы реализуем все планы, которые у нас есть до 2030 г., каждый пятый метр в стране будет новый. Новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны: чем дороже стоит страна, тем больше ее экономика, тем больше заемных денег можно привлечь. Поэтому мы развиваем ипотеку», — сказал вице-премьер.
Как отметил Хуснуллин, в стране может произойти массовое разрушение жилого фонда, если сейчас не будет обновляться жилье. «В последние годы мы достаточно много строили — 630 млн кв. м за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов <…> Теперь их срок заканчивается», — пояснил он.
Он также подчеркнул, что все дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году, в большинстве случаев будут достроены. Так, более 85% строительных объектов готовятся в сроки. При этом уточняется, что срок 19% строительных объектов уже перенесен, так как риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков. Хуснуллин отметил, что если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, то девелоперов на грани банкротства будет более 30%.
Вице-премьер уточнил изданию, что на 90-95% строительных объектов используются российские материалы.
НОВОСТИ
- 11:07 11.08.2025
- Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
- 11:05 11.08.2025
- ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
- 11:00 11.08.2025
- Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
- 10:32 11.08.2025
- Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ
- 10:05 11.08.2025
- Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий
- 10:00 11.08.2025
- Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT
- 09:32 11.08.2025
- Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
- 09:20 11.08.2025
- Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
- 09:05 11.08.2025
- Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
- 09:00 11.08.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать