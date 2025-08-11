К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый метр жилья в России будет новым к 2030 году при реализации всех планов развития ипотеки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

«Если мы реализуем все планы, которые у нас есть до 2030 г., каждый пятый метр в стране будет новый. Новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны: чем дороже стоит страна, тем больше ее экономика, тем больше заемных денег можно привлечь. Поэтому мы развиваем ипотеку», — сказал вице-премьер.

Как отметил Хуснуллин, в стране может произойти массовое разрушение жилого фонда, если сейчас не будет обновляться жилье. «В последние годы мы достаточно много строили — 630 млн кв. м за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов <…> Теперь их срок заканчивается», — пояснил он.

Он также подчеркнул, что все дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году, в большинстве случаев будут достроены. Так, более 85% строительных объектов готовятся в сроки. При этом уточняется, что срок 19% строительных объектов уже перенесен, так как риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков. Хуснуллин отметил, что если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, то девелоперов на грани банкротства будет более 30%.

Вице-премьер уточнил изданию, что на 90-95% строительных объектов используются российские материалы.