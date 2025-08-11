0
0
135
НОВОСТИ

Пошлины Трампа обернутся ростом расходов для американцев — Bloomberg

13:20 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американским потребителям придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анализ американской инвестиционной компании Goldman Sachs Group.

Эксперты считают, что на данный момент частный бизнес Соединенных Штатов взял на себя 64% издержек, возникших из-за пошлин, однако со временем все большая часть этой финансовой нагрузки будет перекладываться на потребителя. В частности, по данным на июнь, американцы уже оплатили 22% расходов, связанных с новыми торговыми ограничениями, однако этот показатель может вырасти до 67%.

Предполагается, что итогом такой политики станет постепенный рост инфляции. Эксперты прогнозируют рост индекса базовых потребительских расходов — одного из ключевых показателей инфляции — до 3,2% в годовом выражении, при этом без учета тарифов он составил бы 2,4%.

Как утверждает Bloomberg, влияние пошлин на американский бизнес остается «неоднозначным» — в то время как одни компании существенно пострадали, другие производители воспользовались ситуацией для повышения цен, что также ускоряет инфляцию на рынке США. Что касается зарубежных экспортеров, то по оценкам Goldman Sachs Group, к июню 2025 года они покрыли по меньшей мере 14% тарифных расходов, их доля может вырасти до 25%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11494
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11856
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11169
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11501
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11473
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11469
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11339
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11508
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11381
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11227

Возврат к списку