Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер

10:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений и является инструментом в руках США, которые и решат, целесообразно ли звать его на встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного «Клуба народного единства» (МКНЕ), экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он инструмент. Он инструмент Соединенных Штатов», — сказал Риттер. Он выразил мнение, что роль Зеленского «чисто политическая», а решения по урегулированию конфликта будут принимать Путин и Трамп.

По словам Риттера, возможное присутствие Зеленского на встрече Путина и Трампа зависит от того, считают ли США, что это «имеет дипломатическую ценность». «Это расчеты, которые должны сделать Соединенные Штаты. Это дипломатическая игра», — считает эксперт.

Как подчеркнул Риттер, США следует учитывать, что сейчас «Россия — это не Россия 1990-х годов» и ее руководство «сделает то, что необходимо для благополучия России».

