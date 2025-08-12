Оборонные заводы в Европе расширяются в три раза быстрее обычного — FT
10:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь оборонных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее, чем ранее, и уже превышает 7 млн кв. м. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на спутниковые данные.
Согласно данным издания, с 2024 по 2025 год площадь европейских заводов, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн кв. м, в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей оборонных предприятий составил 790 тыс. кв. м. Как отмечает FT, одним из предприятий, показавших наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов и взрывчатки в городе Варпалота в Венгрии, принадлежащий германской компании Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding. Всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям.
По мнению одного из бывших руководителей НАТО Уильяма Альберка, ускоренный рост европейских оборонных предприятий представляет собой «глубокие и структурные изменения», которые приведут к трансформации оборонного сектора в долгосрочной перспективе.
Как полагает FT, европейские страны вынуждены наращивать оборону на фоне желания продолжать оказывать военную помощь Украине, а также из-за возможного ослабления роли США в обороне Европы.
