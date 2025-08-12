Почти половина россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% россиян сегодня считают, что без собственного жилья семью создавать и заводить детей не стоит. При этом 48% согласны с мнением, что можно создать семью и родить детей, проживая на съемной квартире или с родителями, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия», поступившие в ТАСС.

Так, согласно результатам опроса, почти половина респондентов считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит. Почти столько же допускают создание семьи и рождение ребенка на съемной квартире или проживая с родителями. Среди зумеров (поколение цифры) и младших миллениалов подавляющее большинство уверены: сначала квартира, потом семья и дети. В то время как старшие поколения, особенно те, кто пережил 90-е, гораздо чаще готовы мириться с временными бытовыми трудностями ради семьи.

«Современная молодежь, те, кто вступают в активный репродуктивный период, — это первое поколение, выросшее в условиях рынка, а не распределения. Их взросление пришлось на эпоху, когда государство больше не предоставляло жилье „по очереди“, а доступ к квадратным метрам стал вопросом личных усилий и ставок по ипотеке. Именно поэтому для зумеров и младших миллениалов наличие собственного жилья воспринимается не как желательное, а как обязательное условие для создания семьи и рождения детей», — отметила эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак, ее слова привели в пресс-службе.

Опрос также показал, что причины откладывания брака, по версии россиян и самой молодежи, сегодня прежде всего экономические — финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем дне (71% ответов). Каждый четвертый называет жилищный вопрос причиной неготовности молодежи к браку.

«Ценностный индивидуализм и „антисемейные“ установки тоже влияют, но не настолько сильно (54% ответов): среди самых молодых (поколение цифры и младшие миллениалы) их называют реже, чем, например, поколение старших миллениалов или реформенное поколение. Критика в адрес молодежи как „инфантильной“ чаще исходит не от самих молодых людей и их самоощущений, а от более старших поколений, их интерпретации ситуации», — отметили в аналитическом центре ВЦИОМ.

Кроме того, каждый пятый из поколения цифры говорит о необходимости сначала «встать на ноги», учиться, строить карьеру, заниматься самореализацией, а уже потом думать о семье. Здесь речь не столько об отказе от брака, сколько о «сдвигании» рождения до момента, когда молодые люди станут состоятельными и свободными, отмечается в исследовании.

«В целом картина такова: лидируют экономические факторы, но нарастают и культурно-психологические, в том числе ценностный сдвиг (но не кризис), формируется новая логика взросления и меняются стандарты личной готовности к браку (они уже связаны не столько с возрастом, сколько с накопленным ресурсом)», — уверены эксперты.