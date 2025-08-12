Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit

10:58

Набор на шестую волну международного акселератора Sber500 стал самым масштабным за всю историю программы: на участие подали заявки более 1900 стартапов из России и ещё 42 стран. Почти 40% заявок поступило от deeptech-команд, а 48% стартапов в наборе используют генеративный искусственный интеллект (GenAI).

«Мы видим устойчивый интерес к Sber500 в России и за рубежом: в этом году поступило рекордное количество заявок, в том числе от иностранных стартапов, – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – В топ-10 стран по количеству проектов вошли Казахстан, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан, США, Китай, Индия, Армения, Германия и Турция. Это подтверждает, что программа является международной точкой притяжения для технологических предпринимателей. На Демодне, который пройдёт в рамках Moscow Startup Summit, вы увидите сильнейшие команды, создающие инновации завтрашнего дня».

Из 1900 проектов только 150 стартапов отобраны в первый этап, буткемп — интенсивную онлайн-программу, где они тестируют гипотезы, усиливают бизнес-модель и демонстрируют продукт в действии. Буткемп служит «отборочным туром» в акселератор, позволяя экспертам и менторам Sber500 лучше узнать команды, а стартапам — подготовиться к следующему этапу. В числе участников буткемпа — проекты из более 50 отраслей, в том числе Smart City, FoodTech, MarTech, FinTech, HealthTech и других.

По итогам буткемпа 25 сильнейших стартапов перейдут на второй этап — в акселератор. В нём они продолжат работу в тандеме с международными менторами, предпринимателями с опытом запуска глобальных компаний и специалистами из ведущих технологических корпораций мира. Программа включает разбор и усиление продуктовой стратегии, формирование планов масштабирования, улучшение финансовой модели, оптимизацию юнит-экономики, обучение работе с корпоративными клиентами и подготовку к пилотам, развитие навыков переговоров и привлечения инвестиций. В акселераторе участники получат не только экспертную обратную связь, но и доступ к инвесторам, а также шанс запустить пилоты своих решений с крупными заказчиками.

В октябре 25 выпускников шестой волны Sber500 представят свои решения на Демодне. Впервые он пройдёт в рамках другого события — международной конференции по теме технологического предпринимательства и инноваций Moscow Startup Summit, которую организует Сбер и правительство Москвы. Саммит соберёт игроков венчурного рынка на площадке в СберСити. Трансляция Демодня будет доступна на сайте саммита.