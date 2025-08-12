Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей

11:08

Созданный в 2016 году проект «Город героев» объединил более 10 000 москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, они участвовали более чем в 750 мероприятиях, среди которых примерно 100 «Патриотических часов»: встреч с героями России, военными корреспондентами, участниками специальной военной операции и представителями ветеранских организаций. Также состоялось более 250 патриотических акций, например, возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны и воинским захоронениям, а также концерты ко Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества и другим памятным датам.

Кроме того, участники проекта оказывают поддержку участникам СВО - плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

"Проекты «Город героев» и «Герой моего района» вносят собственный очень важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодых жителей столицы", - отметил мэр Москвы.