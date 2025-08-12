Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей
11:08 12.08.2025
Созданный в 2016 году проект «Город героев» объединил более 10 000 москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, они участвовали более чем в 750 мероприятиях, среди которых примерно 100 «Патриотических часов»: встреч с героями России, военными корреспондентами, участниками специальной военной операции и представителями ветеранских организаций. Также состоялось более 250 патриотических акций, например, возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны и воинским захоронениям, а также концерты ко Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества и другим памятным датам.
Кроме того, участники проекта оказывают поддержку участникам СВО - плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.
"Проекты «Город героев» и «Герой моего района» вносят собственный очень важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодых жителей столицы", - отметил мэр Москвы.
НОВОСТИ
- 11:32 12.08.2025
- Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн — ИКАР
- 11:22 12.08.2025
- Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей
- 11:20 12.08.2025
- Астрономы советуют ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду
- 11:05 12.08.2025
- 31% родителей в РФ считают, что ребенок не должен учиться летом — опрос
- 11:00 12.08.2025
- Белоруссия пригласила на учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей
- 10:58 12.08.2025
- Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit
- 10:32 12.08.2025
- Почти половина россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит — опрос
- 10:20 12.08.2025
- Оборонные заводы в Европе расширяются в три раза быстрее обычного — FT
- 10:05 12.08.2025
- Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали принудительно взыскивать с Монеточки*
- 10:00 12.08.2025
- Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать