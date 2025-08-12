0
Белоруссия пригласила на учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей

11:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская сторона пригласила на предстоящие 12–16 сентября совместные с Россией учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Для поддержания региональной безопасности и восстановления доверия и добрососедских отношений в Европе Республика Беларусь предусматривает обеспечение максимальной открытости и транспарентности проводимой военной деятельности. В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2025“, — сказал он на брифинге.

По его словам, 31 июля белорусская сторона передала расширенную информацию об учениях и пригласила на наблюдение за ними представителей всех без исключения государств — участников Венского документа. «Приглашения для наблюдения за отдельными эпизодами учения также направлены в адрес других стран и международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС. Все это красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности», — отметил Ревенко.

11:32 12.08.2025
Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн — ИКАР
0
32
11:22 12.08.2025
Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей
0
60
11:20 12.08.2025
Астрономы советуют ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду
0
64
11:08 12.08.2025
Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей
0
88
11:05 12.08.2025
31% родителей в РФ считают, что ребенок не должен учиться летом — опрос
0
90
10:58 12.08.2025
Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit
0
117
10:32 12.08.2025
Почти половина россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит — опрос
0
159
10:20 12.08.2025
Оборонные заводы в Европе расширяются в три раза быстрее обычного — FT
0
225
10:05 12.08.2025
Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали принудительно взыскивать с Монеточки*
0
185
10:00 12.08.2025
Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер
0
227

