Белоруссия пригласила на учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская сторона пригласила на предстоящие 12–16 сентября совместные с Россией учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Для поддержания региональной безопасности и восстановления доверия и добрососедских отношений в Европе Республика Беларусь предусматривает обеспечение максимальной открытости и транспарентности проводимой военной деятельности. В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2025“, — сказал он на брифинге.

По его словам, 31 июля белорусская сторона передала расширенную информацию об учениях и пригласила на наблюдение за ними представителей всех без исключения государств — участников Венского документа. «Приглашения для наблюдения за отдельными эпизодами учения также направлены в адрес других стран и международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС. Все это красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности», — отметил Ревенко.