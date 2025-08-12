Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн — ИКАР
11:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай пшеницы в РФ в текущем году ожидается на уровне 87 млн тонн с учетом Донбасса и Новороссии, которые из-за засухи соберут 2,5 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
«С новыми регионами урожай пшеницы в России будет плюс 2,5 млн тонн. То есть 84,5 млн тонн плюс 2,5 млн тонн зерна с новых территорий. Там, на новых территориях, такая же примерно масштабная засуха, как в Ростовской области. И из-за этого недобор урожая», — сказал он.
