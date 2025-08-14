Денацификация на Украине по-прежнему необходима — экс-премьер Азаров
09:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение денацификации на Украине по-прежнему актуально. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.
Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что до сих пор никто денацификацией на Украине не занимался.
«Она осуществляется только явочным порядком на линии боевого соприкосновения. Уничтожили батальон „Азов“ (признан террористическим объединением, запрещен в РФ — прим. ТАСС) — вот тебе вклад в дело денацификации. Конечно, это актуальная проблема», — заявил Азаров.
