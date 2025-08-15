0
Власти Мали обвинили «иностранные державы» в организации попытки госпереворота

17:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Мали выступило с обвинениями в адрес неназванных «иностранных государств» в организации сорванной попытки государственного переворота в этой западноафриканской стране. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

Власти Мали ведут расследование и установление личности всех причастных к заговору, раскрытому спецслужбами страны 10 августа, отмечает издание со ссылкой на силовиков. По их данным, группа военных и гражданских малийцев при поддержке «иностранных держав» пытались дестабилизировать государственные институты. Среди задержанных — французский гражданин, подозреваемый в работе на разведку Франции, полковник ВВС Бернар Везилье.

В антиправительственный заговор оказались втянуты 55 военнослужащих ВС и сотрудников спецслужб Мали, подчеркивает издание. Среди них — высшие офицеры, в том числе национальной гвардии, бригадные генералы Абасс Дембеле и Нема Сангара.

