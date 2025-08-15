Путин будет вовремя на Аляске, по прилете его встретит Трамп — Песков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж на саммит с лидером США Дональдом Трампом, который встретит его по прилете. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Путин в Магадане посетил ряд объектов и провел совещание, а затем будет встреча с главой региона.

«Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп», — сказал представитель Кремля. По его словам, встреча у самолета была согласована заранее. Отвечая на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графиком, Песков подчеркнул: «Президент всегда успевает».