0
0
40
НОВОСТИ

Путин будет вовремя на Аляске, по прилете его встретит Трамп — Песков

17:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж на саммит с лидером США Дональдом Трампом, который встретит его по прилете. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Путин в Магадане посетил ряд объектов и провел совещание, а затем будет встреча с главой региона.

«Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп», — сказал представитель Кремля. По его словам, встреча у самолета была согласована заранее. Отвечая на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графиком, Песков подчеркнул: «Президент всегда успевает».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.08.2025
Денежные переводы в Грузию из РФ в январе — июле сократились на 28% — Нацбанк
0
110
17:00 15.08.2025
Власти Мали обвинили «иностранные державы» в организации попытки госпереворота
0
132
16:32 15.08.2025
Трамп исключил принятие Украины в НАТО, но допустил предоставление гарантий безопасности
0
172
16:12 15.08.2025
Пятеро погибли, более 100 человек пострадали из-за ЧП на предприятии в Рязанской области
0
191
16:00 15.08.2025
США введут жесткие санкции против РФ, если стороны не договорятся по Украине — Трамп
0
225
15:32 15.08.2025
Менее 15% немцев ожидают от Трампа поддержки Киева на саммите
0
242
15:12 15.08.2025
Трамп может установить лимит на прием новых беженцев в США в 40 тыс. человек — Reuters
0
227
15:00 15.08.2025
Госсекретарь, министры финансов и торговли и шеф ЦРУ летят с Трампом на Аляску
0
262
14:32 15.08.2025
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
0
276
14:12 15.08.2025
Российские войска освободили Александроград в ДНР
0
334

Возврат к списку