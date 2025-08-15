Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель

19:20 Источник: Интерфакс

Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу, инвесторы оценивают статданные в ожидании встречи президентов США и России.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск опускается на $0,39 (0,58%), до $66,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,47 (0,73%), до $63,49 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывает слабая статистика из Китая и Штатов.

Как стало известно в пятницу, темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% год к году и оказался слабее прогноза в 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.

Объем промпроизводства в США в июле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты не прогнозировали изменения.

Тем не менее в центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.