Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель
19:20 15.08.2025 Источник: Интерфакс
Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу, инвесторы оценивают статданные в ожидании встречи президентов США и России.
Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск опускается на $0,39 (0,58%), до $66,45 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,47 (0,73%), до $63,49 за баррель.
Давление на нефтяные цены оказывает слабая статистика из Китая и Штатов.
Как стало известно в пятницу, темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% год к году и оказался слабее прогноза в 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.
Объем промпроизводства в США в июле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты не прогнозировали изменения.
Тем не менее в центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.
