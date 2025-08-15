Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
19:06 15.08.2025
«За первые две недели работы в мероприятиях форума приняли более 2,5 млн москвичей и гостей города», - сообщил мэр.
Главные темы форума в нынешнем году — человек будущего и связь поколений. Горожане могут посетить 11 флагманских площадок, в том числе новые — кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана, кинозавод «Москино», парк 50-летия Октября и ВДНХ.
