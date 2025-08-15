Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели

19:06

Жители российской столицы и туристы интересуются тем, какой будет Москва в перспективе. Доказательством этому стала высокая посещаемость площадок форума «Территория будущего. Москва 2030». По словам мэра столицы Сергея Собянина, программа форума помогает молодежи лучше узнать о возможностях мегаполиса в разных сферах жизни, о карьерных перспективах и востребованных профессиональных навыках, а городу события «Москвы 2030» позволяют получить обратную связь от жителей для формирования стратегии развития.

«За первые две недели работы в мероприятиях форума приняли более 2,5 млн москвичей и гостей города», - сообщил мэр.

Главные темы форума в нынешнем году — человек будущего и связь поколений. Горожане могут посетить 11 флагманских площадок, в том числе новые — кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана, кинозавод «Москино», парк 50-летия Октября и ВДНХ.