89-летний стример из КНР получил статус «иконы» Книги рекордов Гиннесса

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

89-летний китаец Ян Бинлинь, занимающийся игровым стримингом, получил статус «иконы» Книги рекордов Гиннесса. Этой награды дедушка-геймер удостоился за вклад во взаимодействие между поколениями, говорится в сообщении китайского представительства организации.

«Я говорю молодым людям, чтобы они сначала сосредоточились на своих делах, а потом уже на играх, — сказал пожилой геймер. — После выхода на пенсию вы сможете сосредоточиться на играх, как я, это очень удобно».

Ян Бинлинь в молодости работал на проектах по бурению нефтегазовых скважин на юго-западе Китая. Он посвятил десятилетия научным исследованиям и инженерному делу, прежде чем выйти на пенсию в 1996 году. Пожилой китаец открыл для себя экшен-игры, такие как Tomb Raider, Resident Evil и Sniper Elite. Сейчас у него в коллекции более 500 дисков и несколько поколений игровых консолей PlayStation.

Четыре года назад Ян Бинлинь начал регулярно записывать свои игровые видео, делиться впечатлениями и оставлять краткие обзоры в сети.

Каждое утро дедушка-геймер ходит в спортивный центр поиграть в настольный теннис для укрепления здоровья. Днем он три часа играет в компьютерные игры, чтобы поддерживать координацию рук и рефлексы.

В возрасте 88 лет Ян Бинлинь впервые был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой мужчина — игровой стример.