Наемникам из Колумбии обещали до $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях против РФ
11:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колумбийским наемникам, обвиняемым в участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, обещали платить до $3 тысяч в месяц. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.
«Моему подзащитному Медине Аранде Хосе Арону обозначили до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против РФ. Британская разведка в Колумбии убедила его, что русские насилуют, убивают и едят детей. Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы», — сказал адвокат. Он отметил, что британская спецслужба является посредником между структурами Украины и населением Колумбии.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать