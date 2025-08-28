0
Наемникам из Колумбии обещали до $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях против РФ

11:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колумбийским наемникам, обвиняемым в участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, обещали платить до $3 тысяч в месяц. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.

«Моему подзащитному Медине Аранде Хосе Арону обозначили до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против РФ. Британская разведка в Колумбии убедила его, что русские насилуют, убивают и едят детей. Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы», — сказал адвокат. Он отметил, что британская спецслужба является посредником между структурами Украины и населением Колумбии.

