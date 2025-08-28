Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России — Forbes

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году, уже четвертый раз его возглавила основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким с капиталом $7,1 млрд.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко (состояние $3 млрд), которая в мае 2022 года получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьем месте расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,3 млрд.

Четвертое место заняла вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с состоянием в $1,2 млрд. На пятом месте оказалась председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с состоянием $1,15 млрд.

В первую десятку также вошли Наталья Луценко, контролирующая 50% в группе «Содружество» ($1,15 млрд), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун ($1,15 млрд), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1,1 млрд), супруга совладельца группы ТАИФ Лидия Сультеева ($1,05 млрд) и супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева ($900 млн).

Согласно данным Forbes, совокупное состояние женщин, занимающих первые десять строчек, превышает $19 млрд. Как отмечает издание, за год число женщин-миллиардеров в рейтинге выросло до нового рекордного значения — девяти.

В рейтинге также появились четыре новичка — председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина, сестра Михаила Фадяева — одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» — Светлана Рыбальченко (11 место, капитал $900 млн), дочь председателя правления и акционера ПАО «Банк Санкт-Петербург» Оксана Савельева (15 место, капитал $750 млн) и Кирияки Саввиди — глава группы «Агроком холдинг» (19 место, $500 млн).