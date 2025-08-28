Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России — Forbes
11:05 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году, уже четвертый раз его возглавила основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким с капиталом $7,1 млрд.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко (состояние $3 млрд), которая в мае 2022 года получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьем месте расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,3 млрд.
Четвертое место заняла вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган с состоянием в $1,2 млрд. На пятом месте оказалась председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с состоянием $1,15 млрд.
В первую десятку также вошли Наталья Луценко, контролирующая 50% в группе «Содружество» ($1,15 млрд), дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун ($1,15 млрд), дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1,1 млрд), супруга совладельца группы ТАИФ Лидия Сультеева ($1,05 млрд) и супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева ($900 млн).
Согласно данным Forbes, совокупное состояние женщин, занимающих первые десять строчек, превышает $19 млрд. Как отмечает издание, за год число женщин-миллиардеров в рейтинге выросло до нового рекордного значения — девяти.
В рейтинге также появились четыре новичка — председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина, сестра Михаила Фадяева — одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» — Светлана Рыбальченко (11 место, капитал $900 млн), дочь председателя правления и акционера ПАО «Банк Санкт-Петербург» Оксана Савельева (15 место, капитал $750 млн) и Кирияки Саввиди — глава группы «Агроком холдинг» (19 место, $500 млн).
НОВОСТИ
- 11:32 28.08.2025
- Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» восстановлены — министр экономики
- 11:20 28.08.2025
- 23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком, за ними направлен катер
- 11:00 28.08.2025
- Наемникам из Колумбии обещали до $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях против РФ
- 10:32 28.08.2025
- 89-летний стример из КНР получил статус «иконы» Книги рекордов Гиннесса
- 10:20 28.08.2025
- На Солнце весь день «творился ад», появилось не менее 100 новых пятен — ИКИ РАН
- 10:15 28.08.2025
- Новое приложение Сбера для инвестиций DriveInvest появилось в App Store
- 10:05 28.08.2025
- После многочисленных взрывов в Киеве город затянут смогом
- 10:00 28.08.2025
- ВС РФ ударили авиабомбой по бригаде ВСУ в Красноармейске
- 09:45 28.08.2025
- Сбер: Внутренний туризм по количеству поездок подходит к пику
- 09:32 28.08.2025
- Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена допуска к секретным данным после Аляски — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать