Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» восстановлены — министр экономики

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, который на прошлой неделе подвергся нападению Украины, возобновлена. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

«Подача нефти в Словакии по трубопроводу „Дружба“ восстановлена! Надеюсь, прокачка останется стабильной и атак на энергетическую инфраструктуру больше не будет», — говорится в сообщении министра в социальной сети.

По информации агентства Reuters, венгерская нефтяная компания MOL в электронном письме подтвердила возобновление поставок по нефтепроводу.

Словакия вечером 21 августа перестала получать нефть по «Дружбе» после атаки ВСУ на инфраструктуру трубопровода.