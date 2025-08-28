Более половины поляков поддерживают блокировку помощи украинцам — опрос
12:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 60% поляков поддерживают решение президента республики Кароля Навроцкого наложить вето на закон о продлении помощи украинским беженцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром SW Research для портала Onet.
59,8% опрошенных поддержали решение польского лидера. Противоположного мнения придерживаются 25,4% респондентов. У 14,7% участников опроса нет мнения по этому поводу.
