В Руанду прибыла первая группа депортированных из США граждан третьих стран

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа депортированных из США граждан третьих стран прибыла в Руанду. Об этом сообщила официальный представитель правительства Руанды Иоланда Маколо.

«Все [доставленные] получили надлежащую поддержку и защиту со стороны руандийского правительства», — приводит ее слова агентство AFP. Маколо уточнила, что доставлены семь человек, они прибыли в середине текущего месяца. Личности и гражданство депортированных не раскрываются. В дипломатических кругах Африки сообщают, что группа была доставлена в Руанду 16 августа.

Руанда заключила с США около трех недель назад соглашение о приеме 250 депортируемых из Соединенных Штатов граждан третьих стран, которых отказались принять их собственные власти.

Африка сейчас становится основным направлением для депортации из США нежелательных лиц. Руанда стала третьим государством континента после Южного Судана и Эсватини, которое приняло в текущем году депортируемых из США на основе подписанных соглашений. Общее число доставленных в три страны депортируемых составляет 20. Среди них есть граждане Вьетнама, Йемена, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Судана и Ямайки. Все они либо отбывали длительные сроки заключения за тяжкие преступления, либо недавно вышли из тюрьмы. Доставленные в Южный Судан находятся сейчас в тюремном заключении в одиночных камерах.

США приступили этим летом к высылке граждан третьих стран после того, как Верховный суд признал подобные действия законными.

Соглашение о приеме депортируемых из США подписала на днях Уганда. Вашингтон ведет сейчас переговоры с Анголой, Гвинеей-Бисау, Либерией и Сенегалом с целью заключить аналогичные соглашения о депортации.