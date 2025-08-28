В РФ в учениях по безопасности впервые принимают участие сотрудники детских садов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения сотрудников охраны и работников образовательных организаций начались в России. При этом в дошкольных учреждениях они будут проводиться впервые, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Впервые на общероссийском уровне к учению привлекаются работники и охрана дошкольных образовательных организаций. Методической основой стали рекомендации по проведению в детских садах учений и тренировок для отработки действий в случае террористической опасности», — поделился министр.