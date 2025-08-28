0
НОВОСТИ

ВМС США направили по меньшей мере семь кораблей к берегам Венесуэлы — FT

13:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) США направили по меньшей мере семь кораблей, в том числе три эсминца, десантный корабль, ракетный крейсер, и атомную подводную лодку, к берегам Венесуэлы якобы для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По его данным, два эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, уже находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец USS Sampson в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы. По словам другого источника, десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тыс. военнослужащих, также направлены в этот регион.

Сообщается также о переброске в этот район атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie. Отмечается, что пять кораблей оборудованы крылатыми ракетами Tomahawk.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, выразил признательность правительствам дружественных стран за солидарность и поддержку республики перед лицом американской агрессии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Вашингтон безосновательно обвиняет Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cartel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов. Министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.

