ВМС США направили по меньшей мере семь кораблей к берегам Венесуэлы — FT
13:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы (ВМС) США направили по меньшей мере семь кораблей, в том числе три эсминца, десантный корабль, ракетный крейсер, и атомную подводную лодку, к берегам Венесуэлы якобы для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По его данным, два эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, уже находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец USS Sampson в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы. По словам другого источника, десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тыс. военнослужащих, также направлены в этот регион.
Сообщается также о переброске в этот район атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie. Отмечается, что пять кораблей оборудованы крылатыми ракетами Tomahawk.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, выразил признательность правительствам дружественных стран за солидарность и поддержку республики перед лицом американской агрессии.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.
Вашингтон безосновательно обвиняет Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cartel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов. Министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.
НОВОСТИ
- 14:12 28.08.2025
- Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин
- 14:00 28.08.2025
- Утрата Австрией нейтралитета требует переноса из Вены офисов МАГАТЭ, ООН, ОПЕК — Медведев
- 13:20 28.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Нелеповку в ДНР — МО РФ
- 13:05 28.08.2025
- В РФ в учениях по безопасности впервые принимают участие сотрудники детских садов
- 13:00 28.08.2025
- Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону подозреваемому в атаке на «Дружбу» командиру ВСУ
- 12:54 28.08.2025
- Сбер и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
- 12:32 28.08.2025
- Около 1 700 школ построено в РФ к 1 сентября — Кравцов
- 12:20 28.08.2025
- В Руанду прибыла первая группа депортированных из США граждан третьих стран
- 12:05 28.08.2025
- Республика Сербская будет поднимать вопрос о своем праве на самоопределение — Додик
- 12:00 28.08.2025
- Более половины поляков поддерживают блокировку помощи украинцам — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать