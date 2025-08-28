Группировка войск «Южная» освободила Нелеповку в ДНР — МО РФ

Обсудить на форуме

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.