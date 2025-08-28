Группировка войск «Южная» освободила Нелеповку в ДНР — МО РФ
13:20 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.
