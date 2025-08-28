Утрата Австрией нейтралитета требует переноса из Вены офисов МАГАТЭ, ООН, ОПЕК — Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утрата Австрией внеблокового статуса поставит вопрос о переносе из Вены в страны глобального Юга и Востока штаб-квартир международных межправительственных организаций, таких как ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК и других. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье «НАТОвский аншлюс», опубликованной на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО», — отметил Медведев. Он напомнил, что сегодня Вена — один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций, что обеспечивает ее вовлеченность в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы. «Размещение в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались — во многом — с учетом ее внеблокового статуса, а значит — эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества. Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам „дух Вены“, делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнерами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур. Напрашивается очевидный вывод: пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций в страны глобального Юга и Востока, где могут быть обеспечены надлежащие условия работы», — считает российский политик.