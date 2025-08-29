Бельгия передаст Украине оружие на 100 млн евро и ускорит передачу F-16

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия передаст дополнительную военную помощь Украине на 100 млн евро и ускорит передачу истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

«Бельгия предоставит военную помощь Украине на 100 млн евро, мы также максимально ускорим передачу наших F-16», — пообещал Франкен, добавив, что Бельгия занимает «очень активную позицию» в «коалиции желающих».

По его словам, Бельгия «не исключает» отправку своих войск на Украину после конфликта, готова также поставить «морские возможности», под которыми подразумеваются морские беспилотники.