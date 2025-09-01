0
0
0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 245 военнослужащих в зоне СВО

14:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 245 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 150 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — свыше 170, «Центр» — свыше 415, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 01.09.2025
Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
0
78
14:00 01.09.2025
Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин
0
109
13:56 01.09.2025
Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
0
102
13:32 01.09.2025
ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
0
158
13:20 01.09.2025
Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
0
180
13:05 01.09.2025
Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
0
192
13:03 01.09.2025
В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем
0
182
13:00 01.09.2025
На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
0
199
12:32 01.09.2025
Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
0
213
12:20 01.09.2025
Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления
0
254

Возврат к списку