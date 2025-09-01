Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 245 военнослужащих в зоне СВО
14:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 245 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 150 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — свыше 170, «Центр» — свыше 415, на направлении «Восток» — свыше 220 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих соответственно.
