НОВОСТИ

Отделения Соцфонда начали прием заявок на оформление пособия по беременности для студенток

22:00 01.09.2025 Источник: Интерфакс

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ с 1 сентября начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ, говорится в сообщении пресс-службы Соцфонда. «Отметим, что получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. Форма обучения при этом должна быть очной. Платная или бюджетная основа не влияет на получение выплаты», – добавили в Соцфонде. Заявления также принимаются в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах (МФЦ).

Размер пособия с сентября увеличен. «Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум. При стипендии на уровне 3,5 тыс. руб. пособие в прошлом составляло около 16 тыс. руб. Начиная с сентября выплата в среднем по России вырастет до 90,2 тыс. руб., то есть станет больше в разы. Сумма пособия зависит от места регистрации», – сказано в сообщении.

