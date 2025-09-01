Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет — Мадуро

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика подвергается самой большой за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

«Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну», — заявил на пресс-конференции глава государства. Он охарактеризовал угрозу вторжения как «чрезмерную, неоправданную и абсолютно преступную». Президент подчеркнул, что «в условиях максимального военного давления в Венесуэле была объявлена максимальная готовность к обороне».

В оказании давления на Венесуэлу и дестабилизации положения в Латинской Америке президент обвинил государственного секретаря США Марко Рубио. Венесуэльский лидер заявил, что Рубио намерен развязать «кровопролитие и запятнать кровью фамилию [президента США Дональда] Трампа, начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».