Сбер представит инновационные решения на собственном стенде на ВЭФ-2025
09:01 02.09.2025
Сбер впервые выступает в статусе ГигаПартнёра ВЭФ-2025 и приглашает гостей форума посетить интерактивный стенд в формате полнофункционального банковского отделения. На его площадке будут собраны ключевые продукты и сервисы Сбера, а также его дочерних компаний и партнёров.
Посетители стенда смогут ознакомиться с передовыми сервисами в области генеративного искусственного интеллекта для бизнеса, умными устройствами Sber, инфраструктурными проектами для туризма и другими инновациями. Пространство стенда создано как инновационная и комфортная зона для работы, неформального общения и отдыха. На стенде гостей будут ждать уникальные цифровые инсталляции — на экранах будет продемонстрирован функционал нейросетевой модели Сбера GigaChat, которую можно будет протестировать.
Возможности генеративного искусственного интеллекта также будут продемонстрированы на примере AI-помощников, интегрированных в ключевые бизнес-функции: инженерию, маркетинг, юриспруденцию, продажи, клиентский сервис и HR. Такие ассистенты призваны помочь предпринимателям в достижении KPI, оптимизации рабочих процессов, автоматизации рутинных задач, повышении производительности и выводе компании на новый уровень развития.
Представители бизнеса смогут воспользоваться специальным калькулятором, который позволит оценить эффективность внедрения GenAI в конкретный бизнес. От пользователя потребуется просто указать отрасль, размер компании, число сотрудников и функцию, которую нужно автоматизировать с помощью технологии — система рассчитает потенциальный рост выручки и количество сэкономленных рабочих часов.
Любителям путешествий представят AI-помощника туриста на основе GigaChat. Он подбирает отели, рестораны, достопримечательности и туры, помогая лучше ознакомиться с регионом. Сейчас сервис работает по Сахалину и Курилам, но скоро расширится на другие регионы России. Протестировать решение и оставить обратную связь можно будет прямо на площадке. Также на стенде Сбера можно будет научиться основам промптинга (создании текстовых запросов к AI-моделям) для решения креативных и рабочих задач.
Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
