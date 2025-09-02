0
0
159
НОВОСТИ

Сбер представит инновационные решения на собственном стенде на ВЭФ-2025

09:01 02.09.2025

Сбер впервые выступает в статусе ГигаПартнёра ВЭФ-2025 и приглашает гостей форума посетить интерактивный стенд в формате полнофункционального банковского отделения. На его площадке будут собраны ключевые продукты и сервисы Сбера, а также его дочерних компаний и партнёров.

Посетители стенда смогут ознакомиться с передовыми сервисами в области генеративного искусственного интеллекта для бизнеса, умными устройствами Sber, инфраструктурными проектами для туризма и другими инновациями. Пространство стенда создано как инновационная и комфортная зона для работы, неформального общения и отдыха. На стенде гостей будут ждать уникальные цифровые инсталляции — на экранах будет продемонстрирован функционал нейросетевой модели Сбера GigaChat, которую можно будет протестировать.

Возможности генеративного искусственного интеллекта также будут продемонстрированы на примере AI-помощников, интегрированных в ключевые бизнес-функции: инженерию, маркетинг, юриспруденцию, продажи, клиентский сервис и HR. Такие ассистенты призваны помочь предпринимателям в достижении KPI, оптимизации рабочих процессов, автоматизации рутинных задач, повышении производительности и выводе компании на новый уровень развития.

Представители бизнеса смогут воспользоваться специальным калькулятором, который позволит оценить эффективность внедрения GenAI в конкретный бизнес. От пользователя потребуется просто указать отрасль, размер компании, число сотрудников и функцию, которую нужно автоматизировать с помощью технологии — система рассчитает потенциальный рост выручки и количество сэкономленных рабочих часов.

Любителям путешествий представят AI-помощника туриста на основе GigaChat. Он подбирает отели, рестораны, достопримечательности и туры, помогая лучше ознакомиться с регионом. Сейчас сервис работает по Сахалину и Курилам, но скоро расширится на другие регионы России. Протестировать решение и оставить обратную связь можно будет прямо на площадке. Также на стенде Сбера можно будет научиться основам промптинга (создании текстовых запросов к AI-моделям) для решения креативных и рабочих задач.

Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 02.09.2025
НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
0
20
10:05 02.09.2025
В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей
0
71
10:00 02.09.2025
Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
0
78
09:32 02.09.2025
КНР готова с РФ продвигать более справедливую систему глобального управления — Си Цзиньпин
0
130
09:20 02.09.2025
Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО — канцлер
0
150
09:05 02.09.2025
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне
0
190
09:00 02.09.2025
Неразорвавшийся снаряд в одной из квартир в Ростове-на-Дону вынесен из дома
0
181
22:40 01.09.2025
Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет — Мадуро
0
700
22:00 01.09.2025
Отделения Соцфонда начали прием заявок на оформление пособия по беременности для студенток
0
626
21:20 01.09.2025
Сквозные трещины на российском сегменте МКС полностью загерметизированы
0
695

Возврат к списку