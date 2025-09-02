Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине — премьер

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

«Я заверил <…> Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу [„коалиции желающих“], в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН», — сказал Мартин, слова которого приводит его канцелярия.