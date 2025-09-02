0
0
177
НОВОСТИ

Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине — премьер

10:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

«Я заверил <…> Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу [„коалиции желающих“], в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН», — сказал Мартин, слова которого приводит его канцелярия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 02.09.2025
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
0
1
11:52 02.09.2025
Тестовая новость
0
27
11:39 02.09.2025
В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
0
71
11:32 02.09.2025
Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
0
86
11:20 02.09.2025
Китай введет с 15 сентября безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ — МИД
0
107
11:05 02.09.2025
Российские силы начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
0
141
11:00 02.09.2025
Китай готов вместе с РФ координировать позиции по ключевым вопросам — Си Цзиньпин
0
138
10:20 02.09.2025
НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
0
233
10:05 02.09.2025
В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей
0
221
10:00 02.09.2025
Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
0
251

Возврат к списку