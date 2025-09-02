0
Китай готов вместе с РФ координировать позиции по ключевым вопросам — Си Цзиньпин

11:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность вместе с Москвой своевременно координироваться по вопросам, представляющим коренные интересы для двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Новости

12:05 02.09.2025
Экономика Индии продолжает расти, несмотря на «экономический эгоизм» в мире — Моди
0
0
12:00 02.09.2025
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
0
21
11:39 02.09.2025
В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
0
85
11:32 02.09.2025
Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
0
101
11:20 02.09.2025
Китай введет с 15 сентября безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ — МИД
0
116
11:05 02.09.2025
Российские силы начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
0
150
10:32 02.09.2025
Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине — премьер
0
182
10:20 02.09.2025
НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
0
236
10:05 02.09.2025
В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей
0
223
10:00 02.09.2025
Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
0
253

