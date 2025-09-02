Китай готов вместе с РФ координировать позиции по ключевым вопросам — Си Цзиньпин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность вместе с Москвой своевременно координироваться по вопросам, представляющим коренные интересы для двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.