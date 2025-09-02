0
НОВОСТИ

Российские силы начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области

11:05 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас [российские подразделения] улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности как минимум», — сказал он.

