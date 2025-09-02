0
0
101
НОВОСТИ

Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег

11:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные за подготовку теракта подростки признались, что собирались устроить взрыв на военном заводе в Ижевске по заданию спецслужб Украины, чтобы получить немного денег. Это следует из видеозаписи их задержания, распространенной ФСБ.

«Я связался со спецслужбами Украины и, по их указанию, поднял (из тайника) СВУ (самодельное взрывное устройство), чтобы подорвать военный завод и получить немного денег», — сказал один из задержанных.

По словам второго, он по просьбе кураторов из Украины достал СВУ из схрона для дальнейшего взрыва завода. «Я понимал, что завод военный, но хотел за это получить деньги», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:05 02.09.2025
Экономика Индии продолжает расти, несмотря на «экономический эгоизм» в мире — Моди
0
0
12:00 02.09.2025
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
0
21
11:39 02.09.2025
В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
0
85
11:20 02.09.2025
Китай введет с 15 сентября безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ — МИД
0
116
11:05 02.09.2025
Российские силы начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
0
150
11:00 02.09.2025
Китай готов вместе с РФ координировать позиции по ключевым вопросам — Си Цзиньпин
0
143
10:32 02.09.2025
Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине — премьер
0
182
10:20 02.09.2025
НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
0
236
10:05 02.09.2025
В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей
0
223
10:00 02.09.2025
Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
0
253

Возврат к списку