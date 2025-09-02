Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
11:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные за подготовку теракта подростки признались, что собирались устроить взрыв на военном заводе в Ижевске по заданию спецслужб Украины, чтобы получить немного денег. Это следует из видеозаписи их задержания, распространенной ФСБ.
«Я связался со спецслужбами Украины и, по их указанию, поднял (из тайника) СВУ (самодельное взрывное устройство), чтобы подорвать военный завод и получить немного денег», — сказал один из задержанных.
По словам второго, он по просьбе кураторов из Украины достал СВУ из схрона для дальнейшего взрыва завода. «Я понимал, что завод военный, но хотел за это получить деньги», — сказал он.
