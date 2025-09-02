0
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум

12:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 578 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:47 мск, цена на драгметалл составляла $3 578,4 за тройскую унцию (+0,92%).

К 08:30 мск стоимость золота замедлила рост до $3 563,8 за унцию (+0,51%).

