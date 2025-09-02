Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
12:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 578 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 04:47 мск, цена на драгметалл составляла $3 578,4 за тройскую унцию (+0,92%).
К 08:30 мск стоимость золота замедлила рост до $3 563,8 за унцию (+0,51%).
НОВОСТИ
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
- 12:20 02.09.2025
- США пожалеют, если быстро не выйдут из НАТО — американский сенатор
- 12:11 02.09.2025
- Сбер открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat
- 12:05 02.09.2025
- Экономика Индии продолжает расти, несмотря на «экономический эгоизм» в мире — Моди
- 11:39 02.09.2025
- В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
- 11:32 02.09.2025
- Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать