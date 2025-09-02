Экономика Индии продолжает расти, несмотря на «экономический эгоизм» в мире — Моди

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская экономика продолжает расти, несмотря на проблемы, которые возникают из-за «экономического эгоизма». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на конференции Semicon India 2025.

«Всего несколько дней назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал этого года. Индия вновь превзошла все ожидания и оценки. В то время, когда в мировой экономике возникают проблемы, вызванные экономическим эгоизмом, Индия достигла роста в 7,8%», — сказал глава индийского правительства.

Как отмечает телеканал NDTV, таким образом Моди прокомментировал новую торговую политику США, высокие пошлины, введенные вашингтонской администрацией в отношении индийских товаров, а также заявления американского президента Дональда Трампа о якобы «мертвой экономике» Индии.