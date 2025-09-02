США пожалеют, если быстро не выйдут из НАТО — американский сенатор

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США очень пожалеют, если в скором времени не выйдут из НАТО. С таким утверждением выступил член Сената Конгресса США, республиканец от штата Юта Майк Ли.

«Если мы в ближайшее время не выйдем из НАТО, мы очень пожалеем об этом», — написал сенатор в соцсети Х.

Так законодатель отреагировал на видеозапись от 2022 года, на которой мусульманские активисты в Германии говорят о готовности установить в стране законы шариата, когда их станет большинство и они получат власть.