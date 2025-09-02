США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают введение тарифов в отношении Китая за покупку нефти и газа из России, аналогичных пошлинам в отношении Индии. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении.

«Это часть наших переговоров с Китаем. Это определенно является частью этой дискуссии», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон введение против Китая мер, аналогичных тарифам против Индии.