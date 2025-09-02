В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
11:39 02.09.2025
Управлять Умным домом Sber стало ещё удобнее. Раньше ассистенты умного дома понимали только чёткие команды для изменения состояния устройств и исполняли предварительно настроенные сценарии. Теперь с ними можно общаться на естественном языке, получать персональные сценарии автоматизации и отдавать до трёх команд в одном запросе. Интеграция нейросетевой модели GigaChat от Сбера наделила виртуального ассистента в умных колонках новыми навыками, что сделало управление Умным домом Sber значительно быстрее и эффективнее.
GigaChat в интеллектуальных колонках Sber научился понимать и обрабатывать запросы пользователя в свободной форме — так намного удобнее управлять светом или климатом в умном доме. Например, по команде «Салют, мне жарко» умный помощник сам изменит температуру кондиционера или термостата.
Нейросеть в колонках теперь выполняет до трёх команд в одном запросе. Достаточно сказать: «Салют, запусти пылесос и включи лёгкий джаз» или «Салют, погаси свет, закрой шторы и расскажи сказку» — и все команды будут выполнены.
GigaChat позволяет проактивно создавать сценарии для умного дома в обычном диалоге. Так, по фразе «Салют, я проснулся» колонка предложит открыть шторы или включить свет. Как только пользователь подтвердит действия, искусственный интеллект создаст в приложении соответствующий сценарий, который будет запускать команда «Салют, я проснулся». В итоге самые распространённые сценарии, активируемые голосовыми командами, больше не нужно предварительно настраивать в приложении. На основе нативного запроса система предложит список действий и автоматически создаст сценарий.
В ходе масштабного обновления в апреле 2025 года, под управление GigaChat были полностью переведены умные колонки Sber. С каждым последующим обновлением нейросети и виртуального ассистента возможности умных устройств растут. Сейчас GigaChat взаимодействует с инфраструктурой умного дома, учитывая индивидуальный набор устройств у каждого пользователя и их размещение в квартире или доме. Всё это выводит автоматизацию бытовых задач на новый уровень и приближает эпоху по-настоящему интеллектуального жилья, которое способно чутко реагировать на потребности владельцев и повышать комфорт.
