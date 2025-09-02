ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
13:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам ЕС предстоит практически удвоить свои уже рекордные военные расходы 2024 года, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП. Об этом заявил глава Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк, представляя очередной доклад агентства о военных расходах ЕС.
Согласно этому документу, в прошлом году военные расходы 27 стран Евросоюза выросли на 19% по сравнению с 2023 годом и достигли абсолютного рекорда 343 млрд евро, что составляет 1,9% суммарного ВВП ЕС.
Андре Денк заявил, что его «обнадеживает наблюдать, как страны ЕС повышают свои оборонные расходы до рекордного уровня». «Однако выполнение цели НАТО 3,5% ВВП потребует еще больше усилий, чтобы военные расходы превысили отметку 630 млрд евро», — отметил он, призвав страны ЕС «сотрудничать и экономить» ради увеличения военного потенциала НАТО.
