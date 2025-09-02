Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
13:05 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протокольная часть беседы президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо приобрела неожиданный поворот. Путин продемонстрировал быструю реакцию и здоровый юмор, отвечая на, как выразился гость из Словакии, «не очень приятный вопрос».
«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — огорошил Фицо, отвечая на приветственную реплику Путина. «Если я жив, то это уже хорошо», — мгновенно среагировал Путин. «Приятный вопрос. Это каждого касается», — смеясь добавил он.
НОВОСТИ
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
- 12:20 02.09.2025
- США пожалеют, если быстро не выйдут из НАТО — американский сенатор
- 12:11 02.09.2025
- Сбер открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat
- 12:05 02.09.2025
- Экономика Индии продолжает расти, несмотря на «экономический эгоизм» в мире — Моди
- 12:00 02.09.2025
- Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
- 11:39 02.09.2025
- В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
- 11:32 02.09.2025
- Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать