Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»

Протокольная часть беседы президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо приобрела неожиданный поворот. Путин продемонстрировал быструю реакцию и здоровый юмор, отвечая на, как выразился гость из Словакии, «не очень приятный вопрос».

«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — огорошил Фицо, отвечая на приветственную реплику Путина. «Если я жив, то это уже хорошо», — мгновенно среагировал Путин. «Приятный вопрос. Это каждого касается», — смеясь добавил он.