ВС РФ освободили Федоровку в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Южная» за минувшие сутки освободили населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.