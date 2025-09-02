ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
13:20 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие группировки войск «Южная» за минувшие сутки освободили населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
