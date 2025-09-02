Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
13:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, на состоявшемся в Китае саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лидеры стран проявили готовность к активному взаимодействию с российским лидером. Как отмечается в публикации, Путин «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином». Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама провели с Путиным частные встречи, которые «продолжались после полуночи», пишет газета.
Согласно мнению The New York Times, ключевым фактором стали действия президента США Дональда Трампа, который «помог прекратить изоляцию Путина, как пригласив его на американскую территорию впервые за десятилетие, так и конфликтуя с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, что подталкивает их к сближению с Путиным».
