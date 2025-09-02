Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО уже закупили у США для Киева с начала августа оружия на 2 млн евро, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

«Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на 2 млрд долларов. Там есть и летальное, и нелетальное оружие», — сказал он.

Речь идет о схеме, запущенной в начале августа, по которой США, поставляют свое оружие Киеву, которое в полном объеме оплачивают европейские страны.