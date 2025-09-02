Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
13:43 02.09.2025
Суммарный оборот модной индустрии Москвы за пять лет увеличился в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 млрд руб. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, московские бренды расширяют свое присутствие на отечественном и международном рынках, в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса.
«Продвижение столичных производителей в России и за рубежом — важное направление нашей работы, - констатировала Сергунина. - Один из ключевых инструментов — программа “Сделано в Москве”. Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 000 предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров».
Также бренды могут размещать свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, участвовать в городских событиях и крупных профильных форумах. Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» действуют арт-павильоны программы «Сделано в Москве».
В Москве предприниматели получают также гранты на патентование продукции в России и за рубежом, могут проводить пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, взять льготный кредит, подобрать помещение для производства, возместить затраты на оборудование и обучение сотрудников.
Кроме того, Московский экспортный центр устраивает выезды московских предпринимателей на международные выставки и форумы. В частности, в апреле дизайнеры из столицы в рамках бизнес-миссии посещали Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате.
В Москве 2 сентября завершается пятая Московская неделя моды, участие в которой позволило российским модельерам и дизайнерам познакомиться с иностранными коллегами, обменяться опытом, обсудить новые тренды, представить свои работы публике и найти новые рынки сбыта. За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды смогли договориться о заключении контрактов на 660 млн руб.
НОВОСТИ
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
- 14:42 02.09.2025
- В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
- 14:32 02.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
- 14:12 02.09.2025
- Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
- 14:00 02.09.2025
- Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать