Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

13:43

Суммарный оборот модной индустрии Москвы за пять лет увеличился в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 млрд руб. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, московские бренды расширяют свое присутствие на отечественном и международном рынках, в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса.

«Продвижение столичных производителей в России и за рубежом — важное направление нашей работы, - констатировала Сергунина. - Один из ключевых инструментов — программа “Сделано в Москве”. Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 000 предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров».

Также бренды могут размещать свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, участвовать в городских событиях и крупных профильных форумах. Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» действуют арт-павильоны программы «Сделано в Москве».

В Москве предприниматели получают также гранты на патентование продукции в России и за рубежом, могут проводить пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, взять льготный кредит, подобрать помещение для производства, возместить затраты на оборудование и обучение сотрудников.

Кроме того, Московский экспортный центр устраивает выезды московских предпринимателей на международные выставки и форумы. В частности, в апреле дизайнеры из столицы в рамках бизнес-миссии посещали Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате.

В Москве 2 сентября завершается пятая Московская неделя моды, участие в которой позволило российским модельерам и дизайнерам познакомиться с иностранными коллегами, обменяться опытом, обсудить новые тренды, представить свои работы публике и найти новые рынки сбыта. За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды смогли договориться о заключении контрактов на 660 млн руб.