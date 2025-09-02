0
0
153
НОВОСТИ

Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

13:43 02.09.2025

Суммарный оборот модной индустрии Москвы за пять лет увеличился в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 млрд руб. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, московские бренды расширяют свое присутствие на отечественном и международном рынках, в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса.

«Продвижение столичных производителей в России и за рубежом — важное направление нашей работы, - констатировала Сергунина. - Один из ключевых инструментов — программа “Сделано в Москве”. Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 000 предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров».

Также бренды могут размещать свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, участвовать в городских событиях и крупных профильных форумах. Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» действуют арт-павильоны программы «Сделано в Москве».

В Москве предприниматели получают также гранты на патентование продукции в России и за рубежом, могут проводить пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, взять льготный кредит, подобрать помещение для производства, возместить затраты на оборудование и обучение сотрудников.

Кроме того, Московский экспортный центр устраивает выезды московских предпринимателей на международные выставки и форумы. В частности, в апреле дизайнеры из столицы в рамках бизнес-миссии посещали Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате.

В Москве 2 сентября завершается пятая Московская неделя моды, участие в которой позволило российским модельерам и дизайнерам познакомиться с иностранными коллегами, обменяться опытом, обсудить новые тренды, представить свои работы публике и найти новые рынки сбыта. За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды смогли договориться о заключении контрактов на 660 млн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 02.09.2025
Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
0
15
14:42 02.09.2025
В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
0
72
14:32 02.09.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
0
98
14:12 02.09.2025
Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
0
126
14:00 02.09.2025
Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
0
148
13:32 02.09.2025
Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
0
217
13:20 02.09.2025
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
0
219
13:05 02.09.2025
Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
0
245
13:00 02.09.2025
ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
0
223
12:32 02.09.2025
США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
0
283

Возврат к списку