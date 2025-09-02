0
0
120
НОВОСТИ

Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин

14:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

«Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, в отличие от возможности вступления Киева в ЕС, участие Украины в Североатлантическом альянсе угрожало бы безопасности России, причем даже не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 02.09.2025
Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
0
15
14:42 02.09.2025
В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
0
72
14:32 02.09.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
0
98
14:00 02.09.2025
Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
0
148
13:43 02.09.2025
Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
0
157
13:32 02.09.2025
Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
0
217
13:20 02.09.2025
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
0
219
13:05 02.09.2025
Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
0
245
13:00 02.09.2025
ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
0
223
12:32 02.09.2025
США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
0
283

Возврат к списку