Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
14:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
«Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что, в отличие от возможности вступления Киева в ЕС, участие Украины в Североатлантическом альянсе угрожало бы безопасности России, причем даже не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе.
НОВОСТИ
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
- 14:42 02.09.2025
- В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
- 14:32 02.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
- 14:00 02.09.2025
- Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
- 13:43 02.09.2025
- Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать