Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемой возможность вступления Украины в НАТО, потому что это противоречит интересам безопасности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

«Наша позиция здесь известна, мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, в отличие от возможности вступления Киева в ЕС, участие Украины в Североатлантическом альянсе угрожало бы безопасности России, причем даже не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе.