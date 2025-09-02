Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
14:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 175 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — свыше 205, «Центр» — до 385, на направлении «Восток» — до 225 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.
НОВОСТИ
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
- 14:42 02.09.2025
- В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
- 14:12 02.09.2025
- Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
- 14:00 02.09.2025
- Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
- 13:43 02.09.2025
- Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать