Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих

14:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 175 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — свыше 205, «Центр» — до 385, на направлении «Восток» — до 225 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.

