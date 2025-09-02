Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
15:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 млрд людей — или каждый седьмой человек — во всем мире страдает психическими расстройствами. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об актуальном состоянии психического здоровья в мире.
«14% мирового населения — более одного миллиарда человек — страдают психическими расстройствами, причем большинство из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, где проживает большая часть населения мира», — говорится в докладе. По этим сведениям, к числу наиболее распространенных относятся тревожные и депрессивные расстройства. Отмечается, что почти половина психических расстройств начинает проявляться в возрасте до 18 лет.
Согласно докладу, распространенность психических расстройств варьируется в зависимости от пола и возраста. Так, мужчины чаще страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройствами аутистического спектра, а женщины — тревожными, депрессивными и пищевыми расстройствами. Указывается, что после 40 лет депрессивные расстройства становятся более распространенными, чем тревожные, и достигают пика в возрасте от 50 до 69 лет.
НОВОСТИ
- 14:42 02.09.2025
- В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
- 14:32 02.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
- 14:12 02.09.2025
- Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
- 14:00 02.09.2025
- Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
- 13:43 02.09.2025
- Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать